Rousseau | Bugani lascia il ruolo di socio | nuovo incarico per Di Battista?

Alessandro Di Battista potrebbe assumere un nuovo incarico all'interno di M5s: Max Bugani (socio di Rousseau), infatti, ha lasciato l'associazione. L'annuncio è arrivato nella serata di lunedì 14 gennaio direttamente dal Blog dei cinque stelle. "Il nostro enorme ringraziamento a Massimo Bugani – scrivono sul blog – che rimane referente della funzione Sharing e fondamentale componente della squadra Rousseau, ma non più socio, per dedicarsi alla sfida importante che oggi lo vede impegnato in Campidoglio". L'ex deputato dei 5 stelle, invece, è entrato nel team dei referenti. Una vera e propria rivoluzione all'interno del Movimento 5 stelle che ha portato anche alla modifica dello statuto. Di Battista verso un nuovo incarico L'attuale capo dello staff di Virginia Raggi, Max Bugani, era un volto storico per Rousseau

