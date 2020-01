Roma, rapisce il suo cane e poi la ricatta: “100 euro se vuoi rivederlo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo spiacevole episodio è accaduto a Roma, dove una donna ha smarrito, lo scorso 9 gennaio, il suo amato cagnolino. Lo ha cercato disperatamente per la città, finché non ha ricevuto una strana chiamata. Dall’altra parte della cornetta c’era un’altra donna, che affermava di essere in possesso del suo cane. Si è ritrovata davanti ad un ricatto: “se vuoi rivederlo 100 euro, altrimenti lo vendo a qualcun altro”. Disperata la donna ha accettato ed ha preso appuntamento in un bar di Via Tor Bella Monaca. Non sapendo cosa fare e nel terrore per ciò che sarebbe successo, la donna ha allarmato le forze dell’ordine. Il giorno dell’incontro, gli agenti l’hanno accompagnata e sono intervenuti subito dopo lo scambio, arrestando la rapitrice. Si trattava di una donna ... Leggi la notizia su bigodino

