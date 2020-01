Roma, Gravina in visita a Zaniolo: «La Nazionale ha bisogno di lui» (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, questa mattina Gabriele Gravina ha fatto visita a Nicolò Zaniolo a Villa Stuart all’indomani dell’operazione al crociato La riabilitazione sarà lunga ma Nicolò Zaniolo è pronto anche per affrontare questa nuova sfida. Ieri il talento giallorosso si è sottoposto all’intervento per la rottura del crociato subita nel match di domenica contro la Juventus. Questa mattina a Villa Stuart anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ha fatto visita al numero 22. All’uscita ecco alcune dichiarazioni riportate da il Corriere dello Sport. «Il ragazzo ha iniziato già una mini riabilitazione, sta su di morale. Sa benissimo l’importanza che ricopre per la nostra Nazionale e questo gli dà grande forza. Cercheremo di stargli molto vicino perché la Nazionale ha bisogno di Nicolò Zaniolo e il calcio italiano ha bisogno di valorizzare al meglio questo grandissimo ... Leggi la notizia su calcionews24

