Roma Calcio Femminile beffata nel finale: San Marino vince 1-2 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Dopo aver bloccato sul pareggio il Napoli capolista, la Roma Calcio Femminile riceve sul campo amico il San Marino secondo in classifica e autore di sette vittorie consecutive tra campionato e Coppa. Colantuoni recupera Kirsch Downs, schierata subito titolare, ma perde Sclavo per squalifica. Nel primo tempo le giallorosse partono subito forte, ottenendo dopo pochi minuti un Calcio di rigore a seguito di un fallo su Landa. Sul dischetto Polverino è fredda e spiazza Ciccioli, portando in vantaggio le padrone di casa. Partita piuttosto viva, con la Roma CF che crea occasioni ma non arrotonda il punteggio e le sammarinesi che in un paio di occasioni vanno vicine al pareggio con Barbieri e Di Luzio. Si arriva quindi all’intervallo sul risultato di 1-0. Nella ripresa la Roma CF continua a fare la partita per larghi tratti, sfiorando il raddoppio con Conte e Filippi, mentre ... Leggi la notizia su romadailynews

