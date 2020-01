Roma, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata: nuove tecnologie in gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Di martedì 14 gennaio 2020) Da tempo l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma opera nell’ambito della gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sia occupandosi di prevenzione, diagnosi e cura sia promuovendo rilevanti iniziative formative a carattere scientifico a ciò dedicate. Il 17 e 18 gennaio (17 gennaio: ore 9.00 – 18.00; 18 gennaio: ore 8.30 – 15.30) presso la Sala Folchi (Piazza di San Giovanni in Laterano 76) si svolgerà il Congresso “Ritorno al futuro 2. Dalle iniziali esperienze alle nuove tecnologie in gastroenterologia ed endoscopia digestiva”. Responsabile Scientifico dell’evento la dott.ssa Maria Giovanna Graziani, direttore della UOC gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’A.O. San Giovanni Addolorata. Lo specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva affronta quotidianamente molte patologie, alcune delle quali “al confine” con altri settori ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

