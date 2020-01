Roberto D’Agostino, ha detto il suo punto di vista sul Festival di Sanremo (Di martedì 14 gennaio 2020) Roberto D’Agostino si prepara a commentare Sanremo: secondo lui il conduttore giusto era Fiorello Roberto D’Agostino è pronto a guardare Sanremo e si dice già molto divertito. Secondo lui sarà il Fiorello il vero protagonista di questa edizione perché farà divertire e sarà un presentatore vero e proprio, a differenza di Amadeus. Il giornalista e direttore di Dagospia di certo, non si risparmia e dice tutte le sue opinioni in merito al Festival. Spiega anche che, il figlio di Jannacci che sarà presente al Festival, secondo lui non c’entra niente perché si tratta di una persona che è soltanto “un figlio d”i e di certo non si contraddistingue per competenza. In realtà però, ha fatto un’analisi generale sul Festival di Sanremo e su tutte le emozioni che è in grado di regalare. Infatti il giornalista ha spiegato che riesce sempre a divertirlo. Roberto D’Agostino ... Leggi la notizia su kontrokultura

MediasetTgcom24 : Tasse, pensioni, il nuovo Pd, Harry e William riuniti con la Regina. Questo e molto altro al #Tg4 Ospiti Roberto D’… - KontroKulturaa : Roberto D’Agostino, ha detto il suo punto di vista sul Festival di Sanremo - - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Tasse, pensioni, il nuovo Pd, Harry e William riuniti con la Regina. Questo e molto altro al #Tg4 Ospiti Roberto D’Ago… -