Riserva Naturale Statale “Monte Velino”: tornano liberi 2 grifoni soccorsi a dicembre (Di martedì 14 gennaio 2020) Stamattina, nella Riserva Statale “Monte Velino” a Magliano de’Marsi (AQ), i Carabinieri per la Biodiversità hanno rilasciato i due grifoni (Gyps fulvus) soccorsi il 28 dicembre scorso a L’Aquila, dopo un breve periodo di acclimatazione trascorso presso le voliere della Riserva, gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro. Gli animali, provenienti dalla colonia della Riserva del Monte Velino, erano stati trovati il 28 dicembre scorso in condizioni precarie: il primo, una femmina, era appollaiato sui binari della Stazione ferroviaria di L’Aquila, mentre il secondo, un maschio, si aggirava nel parcheggio del Centro Commerciale L’Aquilone della stessa città. I Carabinieri Forestale ed il Reparto Carabinieri Biodiversità dell’Aquila avevano subito soccorso i grandi uccelli, chiaramente in difficoltà visto il loro comportamento anomalo, affidandoli alle cure dei ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

