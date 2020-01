Rischia la vita e perde la vista a quattro anni a causa dell'influenza (Di martedì 14 gennaio 2020) Lavinia Greci È accaduto a una famiglia dell'Iowa, negli Stati Uniti, dove una bambina ha Rischiato di morire per le complicazioni dovute al malanno stagionale. E sul caso interviene anche Burioni: "Talvolta ci sono conseguenze gravissime, meglio vaccinare" Nei giorni precedenti al Natale, aveva accusato qualche sintomo influenzale. Non sembrava niente di particolare, ma la piccola Jade DeLucia, una bambina di quattro anni dell'Iowa, negli Stati Uniti, a causa di una brutta influenza è quasi morta e in questo momento ha perso la vista. Secondo quanto riportato da Adnkronos, non si sa ancora se la piccola riuscirà a tornare a vedere e i suoi genitori hanno lanciato un appello: "Fate vaccinare i vostri bambini". Una situazione molto grave La vicenda della bambina americana è stata raccontata anche dalla Cnn, che ha illustrato come si è manifestata la sua malattia. Secondo ... Leggi la notizia su ilgiornale

