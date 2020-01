Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: terza stagione per You (Di martedì 14 gennaio 2020) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 14 gennaio You rinnovata ufficialmente per una terza stagione. Showtime ha rinnovato Shameless per una undicesima e ultima stagione, seconda stagione per L Word: Generation Q, con il sequel/revival che avrà 10 episodi, e Work In Progress. NBC rinnova New Amsterdam per altre tre stagioni. FX rinnova American Horror Story per altri tre capitoli. Fox Networks ha rinnovato War of the Worlds – La guerra dei mondi per una seconda stagione. The CW come da tradizione rinnova tutto, anche quello che ancora deve andare in onda, ... Leggi la notizia su dituttounpop

