Rifiuti: impianto biogas a Pozzallo, impresa 'nessun rischio per la salute' (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - "Asp e Arpa lo hanno confermato: nessun rischio per la salute e per l'ambiente". Ad affermarlo è la società Biometano Ibleo, promotrice della realizzazione dell'impianto di biometano che dovrebbe sorgere in contrada Bellamagna, nel ragusano. L'azienda ha spiegato le su Leggi la notizia su liberoquotidiano

