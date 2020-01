Richard Jewell, l’eroe che nessuno vuole essere e tutti perseguitano (Di martedì 14 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=DPFcbcATd38 Ma com’è che tutti questi eroi che Clint Eastwood sta raccontando nei suoi ultimi film non sono mai piacevoli, non sono ideali e non sono nemmeno desiderabili? Com’è che il cecchino di American Sniper è una persona non interessante, senza carisma, mai accattivante (anche se lo interpreta Bradley Cooper!)? Com’è che il capitano di Sully sembra svuotato di ogni umanità e non è mai simpatico, mai empatico, mai vicino a qualcuno? Com’è che nemmeno i ragazzi di Ore 15:17 – Attacco al treno sono qualcuno a cui, per la durata del film, si aspira a somigliare o anche solo si desidera essere amici? Richard Jewell forse è il meno desiderabile di tutti e il film che lo racconta forse è il più bello di tutti. È un individuo sovrappeso che vive con la mamma, frustrato con dolcezza, offuscato dal culto della divisa e delle forze dell’ordine, cacciato ... Leggi la notizia su wired

