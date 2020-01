Ricercatori italiani riscrivono il viaggio dell’Herpes: così dall’Africa conquistò il mondo (Di martedì 14 gennaio 2020) Molti nel mondo l’hanno sperimentato sulla propria pelle, magari chiedendosi da dove arrivi quel virus in grado di rovinare il sorriso nei momenti più inopportuni. Un team di scienziati italiani ha scavato nel passato dell’Herpes simplex ed è riuscito a dare una risposta precisa a questa domanda, concentrandosi sulla storia e le origini di due patogeni estremamente diffusi nelle popolazioni umane – i virus Herpes simplex di tipo 1 e 2 – e rivedendo la datazione che era stata attribuita alla loro dispersione dall’Africa, dove hanno avuto origine. A sorpresa – secondo quanto ricostruito dai Ricercatori dell’Irccs Medea di Bosisio Parini (Lecco), in collaborazione con l’università degli Studi di Milano, nella ricerca pubblicata su ‘Molecular Biology and Evolution’ – il viaggio dei due virus verso la ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

