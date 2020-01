Ricerca: intesa Università-Cnr, all’ateneo di Catania la sede dell’Istituto di BioEconomia (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) – L’Istituto per la BioEconomia del Cnr sarà ospitato nella sede del Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente dell’Università di Catania. La convenzione operativa è stata approvata nei giorni scorsi dagli organi di governo universitari, in attuazione dell’accordo quadro quinquennale vigente tra ateneo e Cnr che impegna i due enti a realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di Ricerca, di formazione anche mediante la realizzazione di dottorati e di attività collegate. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, all’Università di Catania, dal presidente del Cnr Massimo Inguscio, dal rettore Francesco Priolo e dal direttore del Di3A Agatino Russo. “L’accordo tra il nostro Istituto di BioEconomia e l’Università di Catania -ha detto Inguscio – non è solo un ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

