Resident Evil 3 Remake in un nuovo trailer tra l'implacabile Nemesis e i personaggi al centro della storia (Di martedì 14 gennaio 2020) Jill Valentine è la "S.T.A.R." centrale di Resident Evil 3, ma non è l'unica persona coinvolta negli eventi del capitolo finale di Raccoon City. Il titolo survival horror presenta infatti un variegato cast di alleati, nemici e avversari assetati di sangue, in una città devastata dai catastrofici effetti del T-virus. Oggi Capcom, attraverso un comunicato stampa, rilascia un nuovo trailer cinematico, nuovi screenshot e nuovi artwork che svelano maggiori dettagli sulla drammatica storia del gioco e sui personaggi chiave del gioco. Il partner improvvisato di Jill, Carlos Oliveira, gli altri membri della Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S), l'Hunter e l'infermabile Nemesis hanno ognuno un ruolo importantissimo da svolgere all'uscita di Resident Evil 3, il 3 aprile. Per ora i fan hanno potuto vedere solo una breve sequenza del Nemesis avvolto da un muro di fiamme quando ... Leggi la notizia su eurogamer

