Resident Evil 3: ecco il Nemesis in azione nel nuovo trailer (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo diversi mesi che hanno visto un susseguirsi continuo di rumours, lo scorso mese la Capcom ha finalmente svelato al mondo l’esistenza di Resident Evil 3 Remake, ed oggi ha deciso di deliziarci con un nuovo esplosivo trailer tutto incentrato sul principale villain del titolo: il Nemesis. Stando al trailer sembrerebbe che Capcom sia riuscita nell’intento di “riportare in vita” questa mostruosa creatura che 20 anni fa lasciò un segnò nel mondo videoludico, grazie alla sua incredibile presenza scenica ed al fatto che non si fermava di fronte a niente. Resident Evil 3 Remake è previsto per il 3 Aprile 2020 e conterà su ambientazioni inedite, poggiando la struttura di gioco su quella dell’acclamatissimo remake del secondo capitolo. Leggi anche: Resident Evil 4 – Retrolove L'articolo Resident Evil 3: ecco il Nemesis in azione nel nuovo trailer proviene ... Leggi la notizia su nerdgate

