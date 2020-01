Renzi riabilita Craxi: “Un gigante rispetto ai politici di oggi. Condannato perché ‘non poteva non sapere'”. Ma le sentenze lo smentiscono (Di martedì 14 gennaio 2020) “Craxi è una grandissima figura di questo Paese, un gigante rispetto ai politici di oggi, anche se non provengo da quella cultura politica. E riconosco anche che lui ha avuto più coraggio di tanti altri. Io non la penso come i populisti, perché sono abituati a dare giudizi in bianco e nero”. Sono le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite de “L’aria che tira”, su La7. Che aggiunge: “È molto importante anche la parte sulle inchieste per corruzione. Non possiamo ignorare che la giustizia italiana ha Condannato Craxi con sentenza passata in giudicato. Ma onestà intellettuale vuole che si dica che Craxi è stato Condannato col presupposto secondo cui non poteva non sapere, cioè non è stato trovato coi soldi per sé e per i fatti suoi“. Il senatore elogia prima l’interpretazione di Pierfrancesco Favino, pur non avendo visto il film di Gianni Amelio, “Hammamet”, e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

battistabd : RT @MPenikas: FQ: Renzi riabilita Craxi: “Un gigante rispetto ai politici di oggi. Condannato perché ‘non poteva non sapere'”. Ma le sente… - Noovyis : (Renzi riabilita Craxi: “Un gigante rispetto ai politici di oggi. Condannato perché ‘non poteva non sapere'”. Ma le… - MPenikas : FQ: Renzi riabilita Craxi: “Un gigante rispetto ai politici di oggi. Condannato perché ‘non poteva non sapere'”. M… -