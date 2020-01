Regno Unito, impresa offre 60 euro l’ora per fare le pulizie, ma bisogna lavorare nudi (Di martedì 14 gennaio 2020) Un'impresa di pulizie nel Regno Unito, la Naked Cleaning Company, cerca personale, promettendo ben 60 euro l'ora. Ma per essere assunti, occorre non solo essere di bell'aspetto, ma bisogna lavorare completamente nudi. L'azienda però precisa: "Siamo un'impresa di pulizie, non di sesso a pagamento": L'annuncio ha scatenato le polemiche. Leggi la notizia su fanpage

matteorenzi : Dicendo addio all’#Erasmus il Regno Unito scrive una pagina triste non solo per gli studenti europei. A maggior rag… - amnestyitalia : 'Sono i piccoli gesti a fare le grandi cose' dice un bambino di guerra, ora rifugiato nel Regno Unito. Soffre di tr… - amnestyitalia : Il Regno Unito è l’unico stato europeo che impedisce ai minorenni rifugiati di sponsorizzare il ricongiungimento co… -