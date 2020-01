Regionali Puglia, Matteo Renzi va da solo: “Emiliano non sarà il candidato di Italia Viva. Sceglieremo Teresa Bellanova? Non credo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Italia Viva non appoggerà la corsa di Michele Emiliano alle Regionali in Puglia. E correrà da sola, appoggiando un proprio candidato. La decisione era nell’aria ed è stata annunciata da Matteo Renzi. La scelta è stata spiegata così dall’ex premier, da anni in netta contrapposizione con il presidente uscente del Consiglio regionale pugliese: “È l’emblema dell’alleanza culturale con il grlillismo: Ilva, Tap, la Xylella, la Banca popolare di Bari che non doveva diventare una Spa. Pesenteremo un candidato diverso da Emiliano”. Alla domanda su chi sarà il candidato di Italia Viva in Puglia, Renzi durante L’Aria che Tira su La7 ha risposto: “Lo annunceremo a febbraio, dopo le elezioni in Emilia-Romagna”. E allontana – ma non seppellisce – l’ipotesi di candidare Teresa Bellanova, brindisina e già in corsa alle Politiche del 2018 in un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

