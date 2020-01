Reddito di cittadinanza, Zingaretti: “Ottima misura di contrasto alla povertà, ma non sostituisce il tema delle politiche per il lavoro” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Io penso che il Reddito di cittadinanza sia un ottimo strumento di lotta alla povertà. Lo abbiamo inventato noi con il Reddito di inclusione e forse abbiamo avuto poco coraggio. Ma il Reddito è l’equivalente funzionale del lavoro. Il Reddito di cittadinanza non sostituisce il tema delle politiche per il lavoro”. Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, chiudendo la plenaria del seminario dem nell’abbazia di San Pastore a Contigliano. L'articolo Reddito di cittadinanza, Zingaretti: “Ottima misura di contrasto alla povertà, ma non sostituisce il tema delle politiche per il lavoro” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

