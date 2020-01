Reddito di cittadinanza, Puglisi (Pd) chiede modifiche: “Va cambiato, così disincentiva il lavoro” (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Puglisi, sottosegretario al Lavoro in quota Pd, critica il Reddito di cittadinanza e chiede alcune modifiche, pur sostenendo che si tratti di una misura utile e che non va abolita: "Servono dei correttivi per evitare che funzioni come disincentivo al lavoro, bisogna incentivare l'accettazione di occupazioni anche a tempo parziale". Leggi la notizia su fanpage

