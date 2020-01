Real Madrid, Zidane è il re delle finali VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Real Madrid, Zinedine Zidane in panchina è una garanzia per la vittoria delle finali: le statistiche Un’altra finale vinta dal Real Madrid di Zinedine Zidane che battendo l’Atletico ai calci di rigore si è aggiudicato la Supercoppa spagnola. Allo stesso modo il tecnico francese nel 2016 vinse la Champions League sempre contro la squadra di Simeone. Sempre nel 2016 Zidane batte il Siviglia ai supplementari in finale di Supercoppa Europea, così come vince il Mondiale per Club. Il Real vince anche la Champions del 2017, la decima Supercoppa della storia del club così come il Mondiale per Club. Nel 2018 vince la sua terza Champions consecutiva, unico club ad esserci mai riuscito. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

