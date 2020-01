Rai, il cda si spacca: ok su alcune nomine di Salini. Ma niente accordo su Rai 2 e Rai 3 (Di martedì 14 gennaio 2020) Parere favorevole del cda Rai solo ad alcune delle nomine proposte dall’ad Fabrizio Salini. Il cda ha dato parere favorevole su Stefano Coletta a Rai1, Angelo Teodoli al Coordinamento generi, a Franco Di Mare all’intrattenimento day time e a Luca Milano alla direzione Ragazzi. Mentre non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del consiglio: Silvia Calandrelli a Rai3 e a Rai Cultura, Eleonora Andreatta alla direzione fiction, Ludovico Di Meo per la guida Rai2 e la direzione Cinema e tv, e Duilio Giammaria alla Direzione Documentari. Ora bisogna vedere se Salini darà comunque seguito a queste proposte di nomina, ovvero le riterrà esecutive, essendo in questo caso il parere del Cda non vincolante. Leggi anche: Sanremo 2020, Amadeus presenta il suo festival. Non solo Rula: sul palco anche Bellucci, Venier e ClericiAl TG1 scambiano gli Stati musulmani sciiti ... Leggi la notizia su open.online

