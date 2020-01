Rai, cda approva nomine. Ma si spacca su Rai2 e Rai3 (Di martedì 14 gennaio 2020) Gabriele Laganà La consigliera dem Rita Borioni si è astenuta dopo aver minacciato il voto contrario per le scelte di Salini. Il parere del cda della Rai non era vincolante Il cda della Rai ha approvato le nomine di Salini per i nuovi direttori di rete ma le polemiche politiche non si spengono. Il Pd, in polemica con le scelte effettuate dall'ad, si è astenuto. Alla direzione di Rai1 e dell'Intrattenimento di prime time è stato designato Stefano Coletta. Ludovico Di Meo, invece, sarà alla guida di Rai2 e della direzione Cinema e serialità mentre Silvia Calandrelli a quella di Rai3 e alla direzione Cultura. Franco Di Mare è stato nominato all'Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli al Coordinamento generi, Duilio Giammaria ai Documentari, Eleonora Andreatta alla direzione Fiction, Luca Milano alla direzione Ragazzi. A capo della Distribuzione, altro ruolo chiave prevista ... Leggi la notizia su ilgiornale

