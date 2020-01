Raggi: attesi da decenni lavori in Galleria Giovanni XXIII (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – “Preferite una Galleria a rischio e senza manutenzione o lavori che la mettano in sicurezza? Ho annunciato che a breve, entro fine mese, apriranno i cantieri per il rifacimento della Galleria Giovanni XXIII. Si tratta di una Galleria molto importante nella zona Nord della citta’ percorsa ogni giorno da migliaia di automobili e nella quale, purtroppo, spesso si registrano gravi incidenti anche mortali.” “La manutenzione non viene fatta da decenni: abbiamo deciso di riasfaltare la strada, di migliorare l’illuminazione con la pulizia dei pannelli delle gallerie e di rifare tutta la segnaletica e le barriere di sicurezza. Ovviamente ci sara’ anche una stretta nei confronti di chi supera i limiti di velocita’. Si tratta di un tentativo per limitare gli incidenti che spesso causano anche lunghi ingorghi.” “I lavori saranno ... Leggi la notizia su romadailynews

