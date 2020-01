“Questo capitalismo è intollerabile”: il nuovo film di Ken Loach e quella sinistra che ha fallito (Di martedì 14 gennaio 2020) “Questo capitalismo è intollerabile”: il nuovo film di Ken Loach e quella sinistra che ha fallito “La sinistra ha fallito perché non è in grado di esporre un programma alternativo alla monarchia democratica, di cui accettiamo la struttura gerarchica come normale”. A parlare, in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore, è il regista britannico Ken Loach. Attivista e figlio di operai, Loach ha dedicato – e continua a farlo – tanta parte del suo lavoro e del suo impegno per raccontare le condizioni degli “ultimi”, dei meno abbienti, di coloro che rappresentano quell’ultima ruota del carro della grande macchina targata “capitalismo”. Lo stesso impegno che ha riposto anche nel suo ultimo film, Sorry we missed you, presentato alla 72ª edizione del festival di Cannes e incentrato sulla attualissima e potente tematica del ... Leggi la notizia su tpi

