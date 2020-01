Quanto vale avere i nonni? Lo stipendio supera i 2000 euro al mese, i motivi (Di martedì 14 gennaio 2020) In Italia, ormai, sono i nonni che spesso si occupano dei nipoti senza avere alcun compenso: ecco a Quanto ammonterebbe un possibile stipendio per un nonno in carriera In Italia, e non solo, la maggior parte dei compiti che un tempo svolgevano i genitori nei confronti dei propri figli adesso spettano al nonno o alla nonna. La situazione si è generata quando entrambi i genitori hanno cominciato a lavorare a tempo pieno e non volendo o non potendo affidare il proprio figlio alle cure di una babysitter si sono rivolti ai nonni: ma quale sarebbe un possibile stipendio per questi lavoratori instancabili? Presto detto, lo stipendio per le diverse mansioni svolte dai nonni si aggirerebbe su una cifra di circa 2250 euro al mese. Nel Bel Paese i nonni che si occupano dei propri nipoti sono circa 12 milioni, dato riportato dall’Ipsos. Dopo la pubblicazione ... Leggi la notizia su chenews

sten_lomonaco : non funziona nulla, l'Italia vale come un motorino e costa quanto una Ferrari, BASTA! Italiani vogliamo capire che… - Vale_Ciotola : FINALMENTE 'Si parla sempre più di sostenibilità, non solo nel settore della moda ma anche per quanto riguarda... - Caraluna_notte : RT @il_diaboliko: Ecco l'ennesima conferma di quanto vale qst soggetto..... Nn sei d'accordo con lei? Nn le lecchi il culo? Ti blocca! Pore… -