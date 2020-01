Quante emissioni hanno prodotto finora gli incendi in Australia? (Di martedì 14 gennaio 2020) (foto: Chris Hopkins/Getty Images) Un vero e proprio circolo vizioso che porta i cambiamenti climatici ad autoalimentarsi. Questo l’allarme lanciato dal dalla rivista del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston, secondo cui gli incendi che da settembre stanno colpendo e devastando il continente Australiano – soprattutto sulla costa orientale – avrebbero già immesso nell’atmosfera 400 milioni di tonnellate di anidride carbonica, e cioè l’equivalente di quanta ne emettono ogni anno 116 nazioni classificate tra le meno inquinanti. (fonte: Carbon Brief – Clear on Climate) Il cambiamento climatico in sé, non provoca incendi, ma l’aumento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni “convertono alberi, piante e suolo in carburante che può amplificarli” scrive il Mit, citando anche un rapporto del 2018 che spiega come l’aumento delle temperature medie ... Leggi la notizia su wired

chojin00 : RT @lucabattanta: Ah le compagnie arree extra UE hanno meno limiti per le emissioni? Ma guarda quante cose si imparano. Per swiss emissioni… - scarpettavenere : RT @lucabattanta: Ah le compagnie arree extra UE hanno meno limiti per le emissioni? Ma guarda quante cose si imparano. Per swiss emissioni… - lucabattanta : Ah le compagnie arree extra UE hanno meno limiti per le emissioni? Ma guarda quante cose si imparano. Per swiss emi… -