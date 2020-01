Pussetto lascia l’Udinese: «Watford passo in avanti» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Pussetto ha espresso le prime considerazioni dopo il trasferimento dall’Udinese al Watford in Premier League Ignacio Pussetto ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo il trasferimento al Watford: «È molto importante per me poter entrare in rosa il prima possibile e sono molto entusiasta, voglio iniziare subito. Se il mister mi vorrà schierare fin da sabato, io sono pronto, altrimenti farò del mio meglio in allenamento per conquistarmi spazio». «Questo è un grande passo in avanti per la mia carriera. Sono orgoglioso di essere in Premier League e mi prenderò tutte le responsabilità che ne derivano. Non è stata una decisione facile quella di spostarmi perché arrivare in Inghilterra è un grande passo», ha concluso l’ex calciatore dell’Udinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

