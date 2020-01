Pulizia nelle scuole, in 5mila rischiano il posto di lavoro. I sindacati annunciano sciopero e manifestazione a Roma il 21 gennaio (Di martedì 14 gennaio 2020) Gennaio caldo per i lavoratori degli appalti di Pulizia della scuola: più di 5mila dei 16.019 occupati nelle cooperative rischiano il posto di lavoro. Numeri che preoccupano i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, che hanno annunciato per il 21 gennaio una giornata di mobilitazione e uno sciopero generale nazionale con manifestazione e presidio a Roma in piazza Montecitorio dalle ore 9:30. Si avvicina l’avvio del processo di internalizzazione dei servizi di Pulizia, ausiliariato e decoro degli istituti scolastici statali, previsto dal 1° marzo 2020 con la prosecuzione del servizio fino al mese di febbraio 2020 garantito dalle risorse stanziate con il Decreto Scuola (28 milioni per i servizi di pulizie, 16 milioni al mese per il progetto scuole Belle). Mercoledì è scaduto il termine per la presentazione delle domande on-line per la procedura selettiva ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Pulizia nelle scuole, in 5mila rischiano il posto di lavoro. I sindacati annunciano sciopero e manifestazione a Ro… - Federicobarald3 : RT @MaxTomorrow: @VNotKind @VedeleAngela E' la cosa,che mi fa più incazzare di tutte. Mi ricordo che dove abitava mia nonna,c'era una perso… - EliDeaElisa : ?? STELLA ?? Una super SPA con bagnetto e pulizia denti (nelle foto il PRIMA e DOPO)! #dog #stella #adoption… -