Preti sposati, il giallo della firma di Ratzinger. Il cardinale Sarah: "Lui sapeva, ecco le prove" (Di martedì 14 gennaio 2020) “Il 5 settembre, dopo una visita al monastero della Mater Ecclesiae dove abita Benedetto XVI, scrissi al papa emerito per chiedergli se fosse possibile comporre un testo sul sacerdozio cattolico, con particolare attenzione riguardo al celibato”. Il cardinale Robert Sarah passa al contrattacco e, come in una memoria difensiva circostanziata, a proposito del libro in difesa del celibato - uscirà domani in Francia - che avrebbe scritto insieme al Pontefice emerito, circostanza smentita dall’entourage di Ratzinger, dà la sua versione dei fatti. Il porporato spiega: “Gli ho spiegato che io stesso avevo iniziato una riflessione nella preghiera. Ho aggiunto: ‘Immagino che penserà che le sue riflessioni potrebbero non essere tempestive a causa delle controversie che potrebbero provocare sui giornali, ma sono convinto che l’intera ... Leggi la notizia su huffingtonpost

