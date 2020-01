Preti pedofili, Bernard Preynat a processo in Francia confessa: “Succedeva tutti i fine settimana, anche quattro o cinque bambini” (Di martedì 14 gennaio 2020) Si è aperto a Lione il processo contro Bernard Preynat, l’ex parroco di Sainte-Foy-les-Lyon accusato di pedofilia, ora privato della tonaca. Deve rispondere alle accuse di violenze sessuali sugli scout che frequentavano la parrocchia dagli anni Settanta agli anni Novanta: rischia fino a 10 anni di carcere. Davanti ai giudici ha confessato: “Succedeva tutti i fine settimana, durante i campi scout, potevano essere quattro o cinque bambini in una settimana“. “Non realizzavo il male che ho fatto ai bambini”, ha dichiarato l’ex religioso secondo le dichiarazioni riportate su Twitter dalla giornalista di France 24, Alexandra Renard. “Per me, erano dei gesti di tenerezza”. All’epoca dei fatti, le vittime di Preynat erano tutte fra i 7 e i 10 anni di età. “Anni dopo, i genitori mi hanno fatto comprendere il male che avevo fatto ai loro figli. Mi è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

