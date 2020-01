Presentazione Setién, ecco le parole del nuovo tecnico del Barcellona (Di martedì 14 gennaio 2020) Presentazione Setièn, ecco le parole del nuovo allenatore del Barcellona in conferenza stampa, al fianco di tutta la dirigenza Inizia un nuovo capitolo in casa Barcellona. Esonerato Ernesto Valverde, adesso è il turno di Quique Setién. L’allenatore blaugrana si è presentato in conferenza stampa, affiancato dalla dirigenza. ecco le sue dichiarazioni: «Ringrazio prima di tutto l’istituzione per avermi dato l’opportunità di allenare qui. Sono una persona emotiva e non nascondo che questo per me è un gioco speciale. Voglio trasmettere il mio entusiasmo e la mia voglia alla squadra, normalmente non è complicato per me farlo. Voglio spendere una parola su Ernesto Valverde e apprezzo il lavoro che ha fatto, il suo principio e molte cose. Ho parlato con lui perché molte cose del suo lavoro saranno per me preziose. Ho parlato con i giocatori, hanno una predisposizione ... Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : Barcellona, Ernesto Valverde: 'Grazie a tutti, sarò il primo tifoso di questo club': L'ex allenatore blaugrana ring… - RaiSport : #Barcellona #Valverde Oggi primo allenamento e presentazione di #Setién alle 14:30 -