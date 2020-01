Presentazione PS5 all’Experience Playstation? Nuovo evento in arrivo per Sony (Di martedì 14 gennaio 2020) Dov'è PS5? Come sarà fatta? E quanto costerà? Queste sono chiaramente le principali domande che i fan di casa Sony si pongono ormai da diversi mesi. Domande che allo stato attuale non hanno una risposta concreta, vista l'assenza di qualsivoglia responso da parte dei vertici della compagnia nipponica. A distanza di meno di un anno dalla sua release, dell'hardware di nuova generazione si sa sostanzialmente molto poco. Il publisher deve chiaramente darsi una mossa, per essere sicuro di ottimizzare al meglio le tempistiche a propria disposizione. I preorder non si acquisteranno di certo da soli, e l'assenza di dettagli certi potrebbe spingere molti utenti ad attendere prima di piazzare il proprio acquisto. E l'assenza di Sony all'E3 2020 è un ulteriore elemento che spinge a pensare a un reveal anticipato da parte del publisher. Pronto un reveal a sorpresa per PS5? Nella ... Leggi la notizia su optimaitalia

pcexpander : Sony salterà l'E3 2020. PS5 ci sarà in 'centinaia di eventi consumer' #cybernews #pcexpander #nonstopnews - Digital_Day : Anche quest'anno, l'E3 sarà orfano di Sony e, soprattutto, lo sarà di PS5. - MsmDimarco : Anche quest'anno Sony salterà la più grande fiera videoludica al mondo. Niente #PS5 all'E3 2020. -