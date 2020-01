Prescrizione: Costa, ‘nuovo Pd? totale adesione a tesi Bonafede’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – ‘L’innovativo corso del ‘nuovo’ Pd si inaugura sulla giustizia, con l’adesione totale alle tesi di Bonafede sulla Prescrizione. Il Pd non ha una linea autonoma sulla giustizia, ma si adagia su quella di Davigo e dei 5 Stelle. Non c’era bisogno di stare due giorni in un’abbazia per partorire queste grandi novità”. Lo afferma, in una nota, Enrico Costa, deputato e responsabile dipartimento Giustizia di Forza Italia.L'articolo Prescrizione: Costa, ‘nuovo Pd? totale adesione a tesi Bonafede’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

