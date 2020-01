Precipita da una cascata di ghiaccio: morto alpinista italiano (Di martedì 14 gennaio 2020) morto un alpinista italiano di 47 anni in Svizzera. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe Precipitato da una cascata di ghiaccio durante un’escursione con quattro amici. La vittima sarebbe morta sul colpo, Precipitando per oltre 70 metri: avviate le indagini d’accertamento da parte degli agenti. morto alpinista italiano Tragedia in Svizzera, nella località di Poschiavo: morto il 47enne Lorenzo Castelli, milanese, mentre scalava una cascata di ghiaccio. L’uomo, alpinista, si trovava nella zona di Cavaglia, in località Lareit – conosciuta proprio per i ghiacciai – con quattro amici. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe avvenuta verso le 13.30 di domenica, quando sarebbe stato diffuso l’allarme. Castelli sarebbe Precipitato nel vuoto per circa 20 metri, battendo contro un lastrone di neve ghiacciata e cadendo successivamente per altri 50 metri, ... Leggi la notizia su notizie

