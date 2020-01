Poliziotto stroncato da malore, dolore a Napoli: “Guardia nel cuore” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – stroncato da un malore a 50 anni. Pianura, periferia occidentale di Napoli, piange per la prematura scomparsa dell’assistente capo della polizia Gaetano Senarcia, 50 anni. L’agente, in forza al Commissariato locale, sarebbe stato stroncato da un infarto. dolore e commozione nel quartiere dove il Poliziotto è conosciuto e apprezzato dai cittadini. “La prematura scomparsa dell’agente di polizia Gaetano Senarcia, che si è distinto sempre per il suo impegno per la tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio di Pianura presso il Commissariato di Pianura” si legge sulla pagina Pianura e dintorni. I funerali si celebreranno oggi, martedì 14 gennaio, alle ore 16 a Castel Volturno (Caserta). A ricordare Senarci l’ex consigliere municipale Giuseppe Romano: “Guardia si nasce e tu lo eri nell’animo lo eri ... Leggi la notizia su anteprima24

InterNapoli : Lacrime e dolore a #Napoli per Gaetano, il poliziotto stroncato da un malore improvviso su -