Polemica social sulla beauty influencer Nikkie: "Ero un uomo" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Sandra Rondini Ricattata da persone che minacciavano di rivelare il suo segreto, una delle beauty youtuber più seguite al mondo ha svelato di non essere nata donna e di averlo tenuto nascosto per paura di perdere i suoi follower Il suo canale Youtube "NikkieTutorials" è uno dei più famosi e cliccati del web i cui video di make up sono visti da milioni di persone in tutto il mondo per la loro fantasia e accuratezza unite a un pizzico di stravaganza. Con 12,7 milioni di follower appassionati della sua tecnica e simpatia, la bionda olandese Nikkie si è conquistata negli anni una significativa nicchia in quello che è forse il settore più remunerativo per gli influencer, pagati migliaia di dollari dai brand di bellezza per ogni post in ci mostrano di truccarsi con i loro prodotti. Ma ieri Nikkie è stata travolta da uno scandalo senza precedenti nel gruppo delle beauty-tuber ... Leggi la notizia su ilgiornale

