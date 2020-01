Più FENOMENI METEO ESTREMI in futuro: i motivi (Di martedì 14 gennaio 2020) Il METEO dei prossimi decenni fa paura, per il semplice fatto che gli eventi ESTREMI con elevatissima probabilità aumenteranno, sia di numero, sia di frequenza. Non è un dato campato per aria, né tantomeno è allarmismo inutile, ma è un monito secondo il quale la fenomenologia degli eventi ESTREMI sarà in aumento all'aumentare delle temperature medie globali. Facciamo un esempio: mostriamo un grafico della correlazione statistica tra eventi ESTREMI di caldo (lo stesso potremmo fare anche per le alluvioni, le siccità e altro). Il grafico mostra statisticamente gli eventi METEO ESTREMI, i quali assumono la forma di una campana: nella parte destra ci sono gli episodi di caldo estremo, nella parte centrale la normalità e nella parte a sinistra quelli di freddo estremo. Si nota che se vi è uno spostamento verso destra della curva (ovvero un AUMENTO delle temperature medie ... Leggi la notizia su meteogiornale

DavideBusato : Il tema geriatrico sembra non essere una priorità nelle varie agende di governo, nazionale e locale, eppure il paes… - lucafizzarotti : @chia_re_tta Li conosco piuttosto bene. Questa poi è una specie evoluta: fenomeni sui social, conigli nella vita.… - massimopiccardi : L'aspetto più grottesco è che molti commentatori televisivi (sti fenomeni contagiati da analfabetismo funzionale) a… -