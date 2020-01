Pierfrancesco Favino a diMartedì: “Per Craxi la politica la politica era la lettura del mondo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Pierfrancesco Favino è stato ospite del talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. Il giornalista ha posto alcune domande all'attore inerenti al suo ruolo nel film di Gianni Amelio, Hammamet, nel quale interpreta Bettino Craxi, alle quali ha risposto: "Per Craxi la politica era la lettura del mondo, ma non mi basterebbero sei mesi di libri o di studio per conoscere a fondo la vicenda politica di quegli anni e non voglio sostituirmi a chi invece fa questo di mestiere con passione". Leggi la notizia su fanpage

