Piano del Tesoro (conteso da M5S) per ridurre tasse in busta paga: "Tocca al ceto medio" (Di martedì 14 gennaio 2020) Nel 2020 interverremo per abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti, tagliando il cuneo fiscale. L’ipotesi è di farlo innanzitutto a favore dei redditi medi, esclusi dal bonus di 80 euro e gravati da un’aliquota marginale Irpef molto elevata. In concreto ciò vuol dire ridurre le tasse fino a 1000 euro l’anno per 4,5 milioni di contribuenti”. Ad affermarlo il viceministro all’Economia Antonio Misiani (Pd) in una intervista a La Stampa, illustrando il Piano conteso però dai 5 stelle, che chiedono un confronto preliminare, prima che venga presentato ai sindacati.“La riforma dell’Irpef è complessa, saranno necessari mesi di lavoro. Bisogna partire - spiega Misiani - dalle criticità dell’imposta. La prima, il peso eccessivo sui contribuenti del terzo scaglione, quelli che guadagnano dai 28 mila a 55 mila ... Leggi la notizia su huffingtonpost

