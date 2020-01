Perugia, Konate: «Dispiace per il risultato» – VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Il centrocampista del Perugia Konate ha commentato la sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Napoli – VIDEO Amara Konate ha analizzato in zona mista la sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Napoli, costata l’eliminazione della squadra umbra che attualmente milita in Serie B. «È stata una partita di personalità, ci Dispiace per il risultato», ha ammesso il centrocampista classe ’99 del Perugia nella pancia dello stadio San Paolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sissibf_18 : RT @sscnapoli: ? 72’ | Sostituzione Perugia ?? Carraro ?? Konate ? #NapoliPerugia 2-0 ?? #ForzaNapoliSempre - AlgerianFalcon : Amara Konate (Perugia) ha ricevuto un cartellino rosso. Luca Massimi non permetterà tale comportamento e fischietta per un fallo. - Giusepp52609245 : Intervento davvero rabbioso di Amara Konate (Perugia). Luca Massimi fischia fallo e non tollererà più un simile intervento in campo. -