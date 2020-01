Perfetti Sconosciuti: il film di Paolo Genovese su Amazon Prime Video (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese è in streaming su Amazon Prime Video: un film che amato da pubblico e critica, che fa discutere per il gioco scottante al centro della storia. Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese è in streaming su Amazon Prime Video e ne approfittiamo per tornare a parlare del film che ha avuto un grande successo di pubblico e critica e che continua a far discutere per l'idea alla base della storia. Protagonisti di Perfetti Sconosciuti sono i celebri Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher e Kasia Smutniak, i quali interpretano un gruppo di amici che si ritrova a cena e decidono di fare un gioco potenzialmente pericoloso: condividere i propri segreti, posizionando i propri telefoni sul tavolo e rivelando il contenuto dei ... Leggi la notizia su movieplayer

