Per Napoli-Perugia sono 14mila (e non 4mila) i biglietti venduti (Di martedì 14 gennaio 2020) Si starà larghi oggi allo stadio San Paolo per assistere a Napoli-Perugia di Coppa Italia (ore 15): sono solo 14 mila (e non sono quattromila, come avevamo scritto questa mattina), i biglietti venduti per la partita secca tra la formazione di Gattuso e quella di Cosmi. L’orario non è invitante, il giorno è feriale, i bambini sono a scuola oppure ne sono da poco usciti, il momento calcistico è quello che è. In più c’è la diretta su Raidue. Le telecamere inquadreranno un San Paolo spettrale: gli spettatori potranno assistere alla partita sdraiati. Gli abbonati potevano comprare il biglietto a due euro. L'articolo Per Napoli-Perugia sono 14mila (e non 4mila) i biglietti venduti ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

