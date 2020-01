Pearl Jam, Gigaton è il nuovo album (Di martedì 14 gennaio 2020) I Pearl Jam presentano Gigaton, il loro nuovo album. Mentre la band si prepara a girare il mondo con il nuovo tour di concerti, che toccherà anche l’Italia, con l’attesissimo live di luglio a Imola, ecco che la band di Seattle dà alle stampe il nuovo lavoro. E promette come sempre grande spettacolo. La band di Seattle è al lavoro con il nuovo album. Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament e Matt Cameron hanno annunciato che a breve uscirà Gigaton, undicesimo album in studio. Il nuovo disco dei Pearl Jam dovrebbe uscire il prossimo 27 marzo con Monkeywrench, etichetta del gruppo, in collaborazione con Republic Records. I fan dei Pearl Jam aspettavano da tempo un nuovo album in studio. Gigaton, infatti, arriva a distanza di sette anni dal disco precedente. Lightning Bolt è uscito infatti il 15 ottobre del 2013, anticipato dai singoli Mind Your Manners e Sirens. ... Leggi la notizia su bigodino

