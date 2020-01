Pd e M5s uniti alle elezioni? Buffagni taglia corto: «Se qualcuno è innamorato dei dem, può traslocare» (Di martedì 14 gennaio 2020) Quello tra Pd e M5s non è un fidanzamento che porta dritto sull’altare, quindi niente nozze per il momento come sembrano sperare invece l’officiante Giuseppe Conte e l’altra metà della coppia, cioè Dario Franceschini in primis. Per il viceministro M5s Stefano Buffagni non è scattata la scintilla con i dem. «Nel merito io lavoro bene con il Pd, come con la Lega – ha detto al Corriere della sera – ma noi siamo una cosa diversa». Secondo Buffagni non è un obbligo aggregarsi in un’unica forza politica per le prossime elezioni Politiche, laddove il sistema elettorale sarà su base proporzionale, come predica Franceschini, anzi: «Singolarmente le forze politiche possono raccogliere maggiore consenso». Prima di lanciarsi in una relazione di coppia insomma, il M5s per Buffagni farebbe bene a lavorare su se stesso. Soprattutto quando si è freschi di tradimento, come è successo ... Leggi la notizia su open.online

mario30101970 : @mario30101970 #ottoemezzo Nonostante il titolo sul PD, la Gruber è ossessionata dal M5S che spera possa scomparire… - info25068942 : @NicolaPorro @GcristianoD wiva la squola degli ignoranti di merda che millantano laureee senza essere diplomati e c… -