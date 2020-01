Pattinaggio di figura, Europei 2020: Guignard-Fabbri all’attacco del podio (Di martedì 14 gennaio 2020) Sul ghiaccio austriaco per replicare l’impresa del 2019. Con questo spirito Charlène Guignard e Marco Fabbri, danzatori punte di diamante della Nazionale azzurra di Pattinaggio di figura, affronteranno i Campionati Europei 2020, in scena a Graz dal 20 al 26 gennaio. Una sfida almeno sulla carta molto complicata, ma non impossibile. La sentenza gerarchica di questo primo stralcio di stagione ha parlato chiaro. Gli atleti delle Fiamme Azzurre allenati da Barbara Fusar Poli sembrano infatti essere un passo indietro, oltre agli imprendibili francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, rispetto alle coppie russe pretendenti al podio Alexandra Stepanova-Ivan Bukin e Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov. Ma attenzione. Stiamo parlando di un solo passo. Per questo i motivo i nostri ragazzi daranno il massimo per rendere minimo il distacco, mettendo la freccia in caso di eventuali ... Leggi la notizia su oasport

cupofnamjin : yuma kagiyama che vince le winter youth olympics del pattinaggio di figura: come cominciare bene il 2020 ???????? - zazoomblog : Pattinaggio di figura Khavronina-Crisano primi dopo la rhythm dance alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 secondi… - okayamapc : RT @IceLabBergamo: ?? Campionati Italiani di Pattinaggio di Figura 2020 ?????? ?? #CorradoGiordani, Coach #RobertoPelizzola, #GuignardFabbri,… -