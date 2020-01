Parasite, il successo di Bong Joon-ho diventa una serie tv (Di martedì 14 gennaio 2020) Fin dall’anteprima al Festival di Cannes 2019 il film Parasite ha conquistato pubblico e critica grazie a un passaparola internazionale. E ora diventa una serie tv. Pochi giorni fa, a confermare il successo, è arrivata anche la nomination ufficiale agli Oscar 2020, ma la scalata non finisce qui. Infatti è stata annunciata la realizzazione di … L'articolo Parasite, il successo di Bong Joon-ho diventa una serie tv proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

intearstellar : sicuro come l'oro ?? a differenza che roma era meraviglioso ma pur sempre un film 'di nicchia', mentre parasite ha o… - vespertime : Dopo il successo di Parasite pare che a febbraio alcune sale italiane passeranno Memories of Murder. Lo so a memori… - zazoomnews : Parasite dopo il successo del film arriva la serie tv HBO - - #Parasite #successo #arriva #serie -