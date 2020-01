Parasite, dopo il successo del film arriva la serie tv HBO - (Di martedì 14 gennaio 2020) Niccolò Sandroni dopo il successo ed i primi premi, Parasite diventerà una serie tv. Ad aggiudicarsi la sua realizzazione è la HBO, ecco cosa sappiamo Parasite, uno dei film rivelazione di quest’anno, diventerà una serie tv, a collaborare nella realizzazione il regista Bong Joon-ho e Adam McKay. Parasite, uno dei successi del 2019 All’ultimo Festival di Cannes, Parasite ha vinto la Palma d’oro. Poi, ai recenti Golden Globes, ha vinto come miglior film in lingua straniera. I premi e il riscontro assolutamente positivo di critica e pubblico stanno quindi trascinando la pellicola sudcoreana ad una vittoria pressoché scontata ai prossimi Oscar, sempre nella categoria miglioro film straniero. Il film, ambientato in Corea del Sud, paese natio del suo regista, racconta la vicenda dei Kim, una famiglia povera che vive in condizioni molto precarie, ma la cui situazione è destinata a ... Leggi la notizia su ilgiornale

winternoora_ : comunque ieri sera ho cominciato a vedere parasite ma lo streaming si bloccava ogni 3x2 quindi dopo un'ora ci ho ri… - feltonsguitar : RT @bIvcksails: okay dopo l’hype iniziale ecco my academy awards buffoni campaign perché mi nominano little women in tutto ma sia mai greta… - watsonshug : Song Kang-ho idolo delle folle che dopo la nomination a Parasite sorseggia il caffè come a dire “and that’s tea for… -