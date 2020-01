Papa Ratzinger: è giallo sul libro scritto dal Santo Padre. Cosa è successo? (Di martedì 14 gennaio 2020) Ieri si parlava di in un libro a quattro mani scritto con il cardinale Robert Sarah, che uscirà il 15 gennaio. Oggi il Papa nega tutto. Vescovi in Vaticano (foto Getty) “E’ indispensabile, non posso tacere” erano state le parole del Papa emerito riguardo la notizia dell’uscita del suo libro sul tema del celibato sacerdotale. Subito si erano scatenate molte polemiche in merito poichè sembrava un tentativo di fare pressione su Papa Francesco e sulla proposta di riforma di questa legge interna della Chiesa. Oggi, una fonte vaticana nega tutto e afferma che Ratzinger avrebbe solo mostrato alcuni appunti sul sacerdozio al prelato ultraconservatore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Una proposta di matrimonio da favola per giurarle Amore eterno “E’ chiaro che esiste un’operazione editoriale e mediatica, dalla quale ... Leggi la notizia su chenews

agorarai : Papa Francesco e le sue istanze democratiche 'Un Papa molto attivo contro ingiustizie di un liberismo troppo spinto… - vaticannews_it : #13gennaio #editoriale di @Tornielli: Il Papa emerito e il cardinale Prefetto della Congregazione per il Culto Divi… - fabiobellentani : RT @gionatanews: Sul silenzio rumoroso del papa emerito - Riflessioni di Massimo Battaglio 'Non posso tacere', dice Ratzinger nel nuovo li… -