Pallanuoto, Italia-Grecia 10-6: le pagelle del Settebello. Echenique spettacolare, delude Aicardi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un Settebello spettacolare per tre quarti di partita, dopo un inizio di adattamento. La Nazionale Italiana di Pallanuoto parte forte negli Europei di Budapest: gli azzurri si impongono per 10-6 sulla Grecia ed ipotecano il passaggio del turno (la prima piazza nel girone vale infatti i quarti di finale). Strepitosa la performance difensiva della banda di Sandro Campagna, ottimi i movimenti di smarcamento. Andiamo a rivivere questo match con le pagelle degli azzurri. pagelle Settebello: Italia-Grecia 10-6 Marco Del Lungo, voto 6,5: parte piano, così come tutta la squadra. Poi cresce alla distanza e la sua porta diventa un muro quasi invalicabile. Francesco Di Fulvio, 5: non la partita da ricordare, anzi, da cancellare al più presto. 1/6 al tiro con scelte sbagliate e un rigore fallito. Stefano Luongo, voto 7: condizione fisica straripante per Stezza. Le sue controfughe sono devastanti per ... Leggi la notizia su oasport

